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Онлайн-калькулятор ЖКУ Москвы стал доступен для жителей частных домов

Москва
19 апреля, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
В рамках сервиса горожане также могут ознакомиться с советами об эффективном использовании ЖКУ
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Онлайн-калькулятор жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для проверки своих единых платежных документов (ЕПД) в Москве стал доступен для жителей частных и малоэтажных домов. Об этом говорится в сообщении Департамента экономической политики и развития Москвы.

"Теперь к пользователям калькулятора наравне с собственниками жилья в многоквартирных домах смогли присоединиться и владельцы расположенных на территории Москвы частных домов, а также жители так называемого "малоэтажного фонда" и наниматели квартир", - отметили в пресс-службе департамента.

Калькулятор появился в конце прошлого года на сайте департамента. Он позволяет быстро посчитать свои расходы на ЖКУ, проверить правомерность применяемых цен и тарифов на жилищные и коммунальные услуги, содержит нормативно-правовые документы, определяющие деятельность ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Также в рамках этого сервиса департамент разместил полезные советы о том, как можно эффективно расходовать коммунальные ресурсы и тем самым экономить на оплате ЖКУ.

Калькулятором могут воспользоваться жители всех округов старой Москвы. Для жителей Новой Москвы, где сосредоточены владельцы частных домов, он станет доступным с середины 2017 года, отметили в департаменте. В пресс-службе не смогли уточнить, будет ли сервис доступен для жителей садовых товариществ Новой Москвы, где цену на коммунальные услуги определяет само товарищество на основании договоров с ресурсными организациями, но пояснили, что в перспективе калькулятор будет доступен всем категориям жильцов.

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