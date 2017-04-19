Мемориальная доска советскому фантасту Ефремову будет открыта в центре Москвы

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мемориальная доска советскому писателю-фантасту, автору романов "Лезвие бритвы", "Час Быка" и "Таис Афинская" Ивану Ефремову будет открыта в Москве 25 апреля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Доска появится на доме в Большом Спасоглинищевском переулке, где писатель жил с 1935 по 1962 год. Сообщается, что инициаторами установки памятного знака стали жители дома, а его автором - заслуженный художник России Иван Коржев. "За основу (мемориальной доски - прим. ТАСС) был взят знаменитый фотопортрет писателя, который подвергся существенной художественной переработке", - приводятся на сайте мэрии слова скульптора.
Отмечается, что работа над мемориальной доской Ефремову длилась больше года.
Иван Ефремов (1908-1972 гг.) - автор циклов рассказов "Эллинский секрет", "Звездные корабли", повести "Сердце змеи", а также романов "Лезвие бритвы", "Час Быка" и "Таис Афинская". Писателя дважды награждали орденом Трудового Красного Знамени и орденом "Знак Почета". Кроме того, Ефремов был выдающимся ученым-палеонтологом, разработавшим новый раздел палеонтологии - тафономию (научная дисциплина, изучающая закономерности процессов захоронения ископаемых остатков организмов - прим. ТАСС).