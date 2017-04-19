Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мемориальная доска советскому фантасту Ефремову будет открыта в центре Москвы

Москва
19 апреля, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Автором мемориальной доски выступил заслуженный художник России Иван Коржев
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мемориальная доска советскому писателю-фантасту, автору романов "Лезвие бритвы", "Час Быка" и "Таис Афинская" Ивану Ефремову будет открыта в Москве 25 апреля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Доска появится на доме в Большом Спасоглинищевском переулке, где писатель жил с 1935 по 1962 год. Сообщается, что инициаторами установки памятного знака стали жители дома, а его автором - заслуженный художник России Иван Коржев. "За основу (мемориальной доски - прим. ТАСС) был взят знаменитый фотопортрет писателя, который подвергся существенной художественной переработке", - приводятся на сайте мэрии слова скульптора.

Отмечается, что работа над мемориальной доской Ефремову длилась больше года.

Иван Ефремов (1908-1972 гг.) - автор циклов рассказов "Эллинский секрет", "Звездные корабли", повести "Сердце змеи", а также романов "Лезвие бритвы", "Час Быка" и "Таис Афинская". Писателя дважды награждали орденом Трудового Красного Знамени и орденом "Знак Почета". Кроме того, Ефремов был выдающимся ученым-палеонтологом, разработавшим новый раздел палеонтологии - тафономию (научная дисциплина, изучающая закономерности процессов захоронения ископаемых остатков организмов - прим. ТАСС).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ подтвердила задержание брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга
2
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
3
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
6
СК выяснил причины столкновения электрички и поезда путем эксперимента
7
При взрыве в Лондоне пострадали двое мужчин, в том числе полицейский
Темы дня
Загрузка...
Реклама