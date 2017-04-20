Парковочные места уберут на ряде улиц Москвы на время работ по программе "Моя улица"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Места для парковки уберут на ряде центральных улиц Москвы в связи с началом работ по благоустройству в рамках реализации программы "Моя улица".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), автомобилистам рекомендуется для поездок в центральную часть города пользоваться общественным транспортом из-за возможной потери времени в пути.

"В связи с началом работ в центральной части города будет серьезно затруднено движение, а также ликвидированы парковочные места на время проведения работ. В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы, ЦОДД прогнозирует затруднения движения в центральной части города и увеличение загруженности дорог до 8-9 баллов в утренние и вечерние часы пик", - говорится в сообщении.

Основные затруднения будут наблюдаться на Садовом и Бульварном кольцах, а также на улицах, прилегающим к ним. Кроме того, большая часть потока переместится на Третье транспортное кольцо, в связи с чем возможны дополнительные затруднения в движении транспорта на данной магистрали.

"Общественный транспорт готов к притоку пассажиров. Для транзитных поездок на автомобиле не рекомендуется использовать центр города - просим пользоваться Третьим транспортным кольцом. Также просим водителей корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда, а также закладывать дополнительное время в пути", - отметили в ЦОДД.

Департамент капитального ремонта Москвы начал работы на Садовом кольце в рамках реализации программы благоустройства "Моя улица". Благоустройство началось и на внутренней, и на внешней стороне Садового кольца. Работы также начались на Бульварном кольце и в районе Якиманской набережной, они продлятся до конца августа.