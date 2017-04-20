Мосгортранс продлит некоторые маршруты до зон отдыха перед началом лета

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" продлит и усилит некоторые маршруты, обеспечивающие транспортную доступность наиболее популярных у горожан зон отдыха, перед началом летнего сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.
"В теплое время года заметно растет число пассажиров, пользующихся маршрутами, которые связывают различные районы города с зонами отдыха. Как правило, востребованность этих направлений увеличивается примерно на треть. Мы заранее оптимизируем действующие маршруты, чтобы обеспечить жителей беспересадочной транспортной связью с популярными парками, пляжами и другими объектами", - привела пресс-служба слова первого заместителя генерального директора предприятия Бориса Ткачука.
С 21 апреля и до 30 сентября по выходным дням троллейбусы № 20 будут следовать от Белорусского вокзала до остановки "Берег Москвы-реки". Кроме того, будут сокращены интервалы движения на троллейбусном маршруте № 21 "Метро "Полежаевская" - "Берег Москвы-реки"
С 1 мая вновь начнут курсировать сезонные автобусные маршруты в Зеленограде: № 403 доставит пассажиров до деревни Соколово, № 408 - до деревни Холмы. Работа этих маршрутов продлится до ноября.