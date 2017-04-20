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Власти Москвы надеются на компромисс с "Открытой Россией" по маршруту шествия 29 апреля

Москва
20 апреля, 13:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгения Климова
Заявленный представителями "Открытой России" маршрут не подходит для такого мероприятия и создаст неудобства для москвичей, считают столичные власти
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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Власти Москвы надеются на компромисс с представителями "Открытой России" по маршруту проведения демонстрации 29 апреля. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Заявленный ими маршрут (по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинке - прим. ТАСС) категорически не подходит для такого мероприятия. Ремонтные работы там продолжаются, ведутся достаточно активно, конечно, это создаст неудобства для москвичей, гостей столицы - пешеходов, автомобилистов. Но решение сразу принимать не будем, время еще есть, будем разговаривать, будем стараться убедить, искать компромисс", - сказал Черников.

Он напомнил, что власти города уже предложили для акции альтернативный маршрут - по проспекту Академика Сахарова до дома № 38 по ул. Маши Порываевой. "Прекрасное место, где можно спокойно собраться заявленным числом участников", - отметил руководитель ведомства.

По его словам, если бы организаторы акции заявляли 10 участников, власти, "может быть, посмотрели на это (маршрут) по-другому".

Ранее представители "Открытой России" сообщили, что собираются провести 29 апреля 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинке. После предложения городских властей перенести шествие со Славянской площади на проспект Академика Сахарова организатор акции Мария Баронова написала на своей странице в Facebook, что "акцию нельзя проводить ни в каком другом месте".

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