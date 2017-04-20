В Москве пресечена деятельность группировки, подделывавшей документы для нелегалов

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность организованной группы, подделывавшей миграционные документы для нелегальных мигрантов. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД РФ и ФСБ совместно со следователями управления на транспорте МВД России по ЦФО при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся организацией незаконного въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ путем изготовления и последующего сбыта заведомо поддельных документов, предоставляющих право пребывания (проживания) и трудоустройства в России", - сказала Волк.
По ее словам, организатор группы лично и через доверенных лиц искал клиентов среди граждан стран Центральной Азии на вокзалах Москвы и изготавливал пакет документов, необходимых для легализации их пребывания в России, а также возможности осуществлять трудовую деятельность.
"В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты поддельные бланки водительских удостоверений, медицинских книжек, дипломов об образовании, патентов на осуществление трудовой деятельности и более 100 паспортов граждан стран Средней Азии, для которых подозреваемые готовили поддельные документы на пребывание и трудовую деятельность в России. Также изъята черная бухгалтерия участников организованной группы, мобильные телефоны и денежные средства", - отметила представитель МВД.
Следственным управлением УТ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация незаконной миграции". В отношении организатора группы и двух активных участников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.