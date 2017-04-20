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Наблюдение в режиме онлайн будет вестись в 50 пунктах проведения ЕГЭ в Москве

Москва
20 апреля, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В основной период экзаменов в Москве организуют около 300 пунктов сдачи экзамена
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Видеонаблюдение в режиме онлайн будет организовано в 50 пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в московских школах в период сдачи с 29 мая по 1 июля 2017 года. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

"В основной период экзаменов, который пройдет с 29 мая по 1 июля, на территории Москвы будет организовано около 300 пунктов проведения экзаменов, из них 50 будут транслировать в онлайн-режиме, все остальные пункты будут работать в оффлайн-режиме. Из этих 50 пунктов 25 пунктов будут работать в режиме печати контрольно-измерительных материалов при участниках и сканировании экзаменационных материалов в пункте проведения экзаменов", - сказал он.

Говоря о пунктах с онлайн-видеонаблюдением, Постульгин пояснил, что это "все пункты, которые участвовали в досрочный период". "Для того, чтобы запустить эти пункты на основной период, они полностью участвовали в проведении досрочных экзаменов", - сказал он.

По его словам, ЕГЭ в Москве в этом году будут сдавать более 86 тыс. школьников, в том числе чуть более 54 тыс. выпускников школ 2017 года, 8,8 тыс. выпускников прошлых лет.

Экзамен также будут сдавать 180 человек, получивших неудовлетворительные оценки в прошлом году, 1,8 тыс. студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования или за рубежом, а также почти 21 тыс. учащихся десятых классов. Последние будут сдавать математику.

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