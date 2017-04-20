Более 1 тыс. общественных наблюдателей аккредитовались на ЕГЭ-2017 в московские школы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более тысячи общественных наблюдателей намерены присутствовать на сдаче Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в московских школах, по мере приближения Госэкзаменов число аккредитованных будет увеличиваться. Об этом сообщил журналистам руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Андрей Постульгин.

"Сейчас активно они (общественные наблюдатели) аккредитуются, вплоть за три дня до начала экзаменов. На последние дни, то есть в мае, это будет массовая аккредитация. На данный момент более тысячи аккредитовано, в том году было аккредитовано 5,5 тыс.", - сказал он.

Ранее на сайте столичной мэрии появилась информация, что москвичей, желающих стать общественными наблюдателями на ЕГЭ, обучат тонкостям такой работы на базе Московского центра качества образования. Для того чтобы записаться на подготовку, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Регионального центра обработки информации Москвы в разделе "Сопровождение ГИА - общественное наблюдение". Обучение завершится итоговым дистанционным онлайн- тестированием.

После пройденной подготовки будущие наблюдатели смогут подать заявление в общественную приемную Регионального центра обработки информации Москвы или в электронном виде, заполнив специальную форму на сайте центра. Такая процедура позволит им приступить к работе на ЕГЭ. На сайте регионального центра обработки информации есть все необходимые сведения по обучению, итоговому тестированию, а также нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность общественных наблюдателей.

ЕГЭ в Москве в этом году будут сдавать более 86 тыс. школьников, в том числе чуть более 54 тыс. выпускников школ 2017 года, 8,8 тыс. выпускников прошлых лет.

Экзамен также будут сдавать 180 человек, получивших неудовлетворительные оценки в прошлом году, 1,8 тыс. студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования или за рубежом, а также почти 21 тыс. учащихся десятых классов. Последние будут сдавать математику.