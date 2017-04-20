Бесплатный сервис по выбору вида спорта для детей заработает на портале мэра Москвы в мае

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Московские родители смогут получить онлайн-рекомендации по выбору вида спорта для своего ребенка. Как рассказал в ходе круглого стола "О развитии школьного спорта в городе Москве" заместитель директора ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд" Москомспорта Артем Тетерин, новый бесплатный сервис заработает в майские праздники на портале мэра и правительства Москвы.

"На портале mos.ru появится бесплатный сервис, куда родители могут ввести показатели тестирования своих детей - подтягивание, отжимание, бег, координационные вещи, тесты на скорость реакции, - и получить рекомендации, в какой вид спорта лучше отдать ребенка в этом возрасте. Портал приведет на сайты спортивных школ, куда можно будет записаться", - пояснил Тетерин.

Сервис запускается в рамках второго этапа проекта "Помощь родителям в выборе видов спорта для детей". В рамках первого этапа на базе московских спортивных школ открылись 11 центров тестирования детей от 6 до 12 лет, в них можно бесплатно протестировать детей и получить рекомендации, к каким видам спорта у ребенка есть способности. "Если есть вакантные места в спортивных школах, сразу можно туда записаться, однако пропускная способность этих центров - не более 30 человек в день", - подчеркнул Тетерин.

В рамках третьего этапа проекта на уроках физкультуры учитель будет вносить в электронный дневник учащегося не оценки, а конкретные спортивные показатели: время бега, число отжиманий и т. д. "И на основе этих результатов родители в электронных дневниках будут получать приглашение, в случае если их ребенок показал предрасположенность к определенному виду спорта, для прохождения вступительных испытаний в спортивных школах", - сказал Тетерин.

Третий этап стартует в сентябре этого года. Его участниками станут 12 городских общеобразовательных школ.