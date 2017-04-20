Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бесплатный сервис по выбору вида спорта для детей заработает на портале мэра Москвы в мае

Москва
20 апреля, 17:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгения Климова
Для получения рекомендаций родитель должен будет ввести на сайте результаты оценки спортивных показателей ребенка
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Московские родители смогут получить онлайн-рекомендации по выбору вида спорта для своего ребенка. Как рассказал в ходе круглого стола "О развитии школьного спорта в городе Москве" заместитель директора ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд" Москомспорта Артем Тетерин, новый бесплатный сервис заработает в майские праздники на портале мэра и правительства Москвы.

"На портале mos.ru появится бесплатный сервис, куда родители могут ввести показатели тестирования своих детей - подтягивание, отжимание, бег, координационные вещи, тесты на скорость реакции, - и получить рекомендации, в какой вид спорта лучше отдать ребенка в этом возрасте. Портал приведет на сайты спортивных школ, куда можно будет записаться", - пояснил Тетерин.

Сервис запускается в рамках второго этапа проекта "Помощь родителям в выборе видов спорта для детей". В рамках первого этапа на базе московских спортивных школ открылись 11 центров тестирования детей от 6 до 12 лет, в них можно бесплатно протестировать детей и получить рекомендации, к каким видам спорта у ребенка есть способности. "Если есть вакантные места в спортивных школах, сразу можно туда записаться, однако пропускная способность этих центров - не более 30 человек в день", - подчеркнул Тетерин.

В рамках третьего этапа проекта на уроках физкультуры учитель будет вносить в электронный дневник учащегося не оценки, а конкретные спортивные показатели: время бега, число отжиманий и т. д. "И на основе этих результатов родители в электронных дневниках будут получать приглашение, в случае если их ребенок показал предрасположенность к определенному виду спорта, для прохождения вступительных испытаний в спортивных школах", - сказал Тетерин.

Третий этап стартует в сентябре этого года. Его участниками станут 12 городских общеобразовательных школ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
2
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
3
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
5
В РПЦ поддерживают создание мобильного тарифа с цитатами патриарха
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама