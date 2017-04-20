Реестр спортивных тренеров появится в сентябре на портале столичной мэрии

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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Открытый реестр тренеров Москвы появится на портале мэра и правительства столицы в сентябре 2017 года. Об этом сообщил заместитель директора ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд" Артем Тетерин.
"Открытый реестр тренеров будет реализован в сентябре. На портале mos.ru желающие тренеры, специалисты вносят о себе информацию, мы ее как специалисты Москомспорта проверяем. Своих тренеров мы вносим в реестр автоматом, департамент образования вносит своих тоже. Таким образом, 70% тренерского контингента будут внесены в систему", - сказал Тетерин, выступая на круглом столе "О развитии школьного спорта в Москве", организованном депутатами Мосгордумы в региональном отделении партии "Единая Россия".
По его словам, открытый реестр тренеров Москвы выведет серый рынок тренерских услуг в прозрачное поле, поскольку, отметил Тетерин, процедуры лицензирования тренеров сегодня не существует, а спортивные федерации получат ресурс для пополнения кадров. Тетерин отметил, что формирование открытого реестра тренеров было поддержано пользователями проекта "Активный гражданин".