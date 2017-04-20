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Власти Москвы предлагают возродить спортивные классы в школах

Москва
20 апреля, 17:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгения Климова
В настоящее время спортивные секции на базе школ, которые и занимаются начальной спортивной подготовкой, являются платными
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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Власти Москвы предлагают возродить спортивные классы в общеобразовательных школах. Об этом в ходе круглого стола "О развитии школьного спорта в Москве", организованного столичными парламентариями в МГРО "Единая Россия", сообщил заместитель директора ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд" Москомспорта Артем Тетерин.

"Предложение следующее: этап начальной подготовки по тем видам спорта, которые не требуют специальной материально-технической базы, пусть также проходит в школах, но как только ребенок достиг определенных результатов, которые требуют выездов на соревнования, экипировку, более высококлассных тренеров, спортшкола по договору с данной школой берет на себя финансирование таких поездок, экипировку", - сказал Тетерин.

Он отметил, что при этом ребенок продолжает учиться в своей школе. Тетерин напомнил, что раньше финансирование спортивных классов полностью лежало на общеобразовательной школе. "Если на этапе начальной подготовки школа могла себе это позволить, то, как только нужно было ездить на соревнования, выдавать экипировку, школа уже не тянула", - подчеркнул он.

В настоящее время спортивные секции и кружки на базе школ, которые и занимаются начальной спортивной подготовкой, являются платными.

По словам Тетерина, такой подход к организации спортивных классов позволит решить ряд задач: продлить период спортивных тренировок у школьников, так как многие из них бросают занятия, разрываясь между школой и соревнованиями, расширить за счет школьной инфраструктуры материальную базу спортшкол.

В настоящее время 45% спортивных объектов Москвы находится в ведении департамента образования и лишь 15% - Москомспорта.

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