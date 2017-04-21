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В центре Москвы появилась желтая временная разметка для военной техники парада Победы

Москва
21 апреля, 8:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Разметка будет демаркирована в ночь с 10 на 11 мая с помощью специальной машины, которая смоет временные полосы
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Дорожники нанесли временную желтую разметку на Тверской улице в центре Москвы для прохождения военной техники, которая будет принимать участие в параде в День Победы. Как сообщил журналистам начальник производственного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов, нанесено порядка 1 км разметки от Пушкинской площади до Исторического музея - от Бульварного кольца до Моховой улицы.

"Сегодняшней ночью комплекс городского хозяйства провел работы по нанесению временной желтой разметки для мероприятий, связанных с парадом 9 мая, специально для прохода танков и тяжелой техники", - сказал Алимов.

Разметка разделила Тверскую улицу на шесть полос шириной по 4,4 м, ночью работали две бригады. По словам Алимова, такую разметку можно наносить в экстремальных условиях, так как она быстро сохнет. Он уточнил, что разметка предназначена только для военной техники, поэтому автомобилисты могут не обращать на нее внимания и следовать по обычным полосам движения.

"Она будет служить ориентиром для выхода танков на парад 9 мая", - отметил Алимов. По его словам, если потребуется, разметку обновят после проведения репетиций парада.

Он уточнил, что разметка будет демаркирована в ночь с 10 на 11 мая с помощью специальной машины, которая смоет временные полосы.

Первая репетиция с участием военной техники состоится в ночь с 27 на 28 апреля. Для парада традиционно разметят и Красную площадь.

Парад Победы

Парад Победы на Красной пройдет 9 мая в 10:00 мск. В нем примут участие механизированные и пешие колонны. В этом году впервые в истории парада на площадь выйдет арктическая военная техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК "Тор-М2ДТ" и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-СА", а также арктические машины обеспечения. Кроме того, в параде впервые примет участие колонна военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации.

По Красной площади пройдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У". Финальным аккордом станет пролет авиации. В параде примут участие 17 вертолетов и 55 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М.

Воздушную часть Парада Победы в этом году на высоте 150 метров откроют вертолеты Ми-26 и Ми-8, после чего начнутся показательные выступления самолетов. Экипажи Дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе "тактического крыла", а пилотажная группа "Русские витязи" выполнит на истребителях Су-30СМ фигуру "Кубинский бриллиант". Завершится парад пролетом шести Су-25 с дымами цветов российского флага.

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