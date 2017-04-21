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Движение ограничат в Москве с 21 по 25 апреля из-за проведения пасхальных мероприятий

Москва
21 апреля, 9:38 UTC+3
Из-за религиозных мероприятий ограничат движение по некоторым маршрутам юго-западного административного округа и закроют для проезда дублер Каширского шоссе
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве с 21 по 25 апреля в связи с проведением религиозных мероприятий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"21 апреля с 10:00 до 14:00 будет закрыта для проезда Большая Татарская улица в связи с проведением религиозных мероприятий", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 23 апреля с 06:00 до 16:00 в связи с проведением пасхальных мероприятий будут введены временные перекрытия движения транспортных средств на улично-дорожной сети города, находящейся вблизи кладбищ, по следующим маршрутам: Рузская улица (участок от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца), Боровское и Востряковское шоссе (от Никулинской улицы до Озерной), Фестивальная улица (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы), Новосходненское шоссе (от Машкинского шоссе до поворота (входа) на Химкинское кладбище), Проезд Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади), улица Адмирала Корнилова (от Калужского шоссе до Киевского шоссе), Каширское шоссе (дублер) в сторону области (от улицы Маршала Захарова до метро "Домодедовская"), Суздальская улица в сторону области (от улицы Городеская до Николо-Архангельского проезда), Проектируемый проезд № 326 (от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского проезда), Николо-Архангельский проезд (от улицы Салтыковской до кладбища), Вешняковская улица (от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец), Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе (от Типографской улицы до Щербининского кладбища), дорога на Перепечинское кладбище (от деревни Шемякино до входа на кладбище), Пятницкое шоссе (от МКАД до улицы Барышиха).

Отдельные ограничения будут введены 23 апреля с 07:00 до 23:00 по следующим маршрутам юго-западного административного округа: перекрытие движения на Санаторной и Тютчевской аллеях, перекрытие движения на Новоясеневском тупике, от Новоясеневского проспекта до Петропавловской церкви, прекращение движения по проезду от улицы Каховка до улицы Перекопская к храму Бориса и Глеба, а также от улицы Керченская по улице Перекопская до пересечения около храма; перекрытие движения на 2-м Миргородском переулке, с организацией одностороннего движения от железнодорожной станции "Бутово" по 1-му Миргородскому переулку до улицы Веневская; организация одностороннего движения на улице Николая Сироткина от Варшавского (Симферопольского) шоссе. 23 апреля с 07:00 до 15:00 в связи с проведением праздника "Пасхальная Весна" для движения транспортных средств будет закрыт участок от 1-й улицы Бухвостова до улицы Краснобогатырская.

Также 22 и 25 апреля с 06:00 до 16:00 будет закрыт для проезда транспортных средств дублер Каширского шоссе (от улицы Шипиловская до метро "Домодедовская") в сторону области. 

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