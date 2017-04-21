"Зайцы" в городском транспорте принесли в бюджет Москвы с начала года почти 122 млн рублей

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Около 100 тыс. случаев неоплаты проезда и попыток воспользоваться чужой социальной картой выявили контролеры общественного транспорта с начала текущего года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", сумма штрафов по данным нарушениям составила почти 122 миллиона рублей.
"С начала года выявлено 97,4 тыс. нарушений, сумма штрафов по ним - почти 122 миллиона рублей. Деньги с оплаченных штрафов идут в бюджет города Москвы, откуда распределяются в том числе и на обновление московского транспорта", - привела пресс-служба слова руководителя предприятия Сергея Дьякова, отметив, что с прошлого года количество нарушений увеличилось на 6%.
Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" ежедневно работают на станциях Московского метрополитена и маршрутах наземного транспорта. За день в среднем проверяют 2300 транспортных средств и 100 станций метро. С начала года выявлено 81194 случая, когда пассажиры не оплачивали проезд, и еще 16 212 попыток воспользоваться чужой социальной картой.
В пресс-службе напомнили, что у москвичей есть возможность оплатить проезд любым удобным способом: в общественном транспорте Москвы установлены валидаторы, которые принимают все городские билеты, в том числе доступна оплата с помощью мобильного телефона, также действуют социальные карты. Это касается даже автобусов частных транспортных компаний. При этом в день контролеры выявляют 3-4 нарушения.
В настоящее время штраф за безбилетный проезд в Москве составляет 1000 рублей, а за использование чужой льготной персонифицированной карты - 2500 рублей.