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Библиотека Мосгордумы впервые примет участие в акции "Библионочь" 22 апреля

Москва
21 апреля, 11:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгения Климова
Всего в рамках акции "Библионочь" в столице пройдет около 600 мероприятий
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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Библиотека Мосгордумы впервые присоединится к акции "Библионочь", которая пройдет 22 апреля в 84 регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного парламента.

"В рамках акции "Библионочь" состоится презентация парламентской библиотеки Мосгордумы для студентов и преподавателей вузов, специализирующихся на истории, политологии, социологии и других гуманитарных науках. Гости узнают о работе и планах развития библиотеки, ее уникальном собрании документов и артефактов, связанных с историей Москвы и столичного парламентаризма", - сказали в пресс- службе.

В Москве в рамках акции "Библионочь" запланировано порядка 600 мероприятий. Акция в этом году проходит под девизом "Новое прочтение". Она призвана показать новый подход к литературе, свежий облик библиотек и ранее не использованные форматы общения читателей с текстами. В рамках акции городские библиотеки представят новые возможности, услуги и сервисы, которые были созданы и внедрены в последние полтора года.

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