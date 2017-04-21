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Объект СУ-155 в районе Фили-Давыдково в Москве введут не позднее июня 2017 года

Москва
21 апреля, 12:26 UTC+3
Работы по другому объекту в Нагатино-Садовниках уже ведутся, а по объекту в Новых Черемушках ожидается получение заключения государственной экспертизы проектной документации
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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Разрешение на ввод объекта СУ-155 в районе Фили-Давыдково, мкрн. 69, корп. 2 в Москве планируется получить не позднее июня 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В настоящее время выполняются работы по подключению жилого дома к инженерным системам. В конце мая - начале июня планируется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и начать передачу ключей от квартир пайщикам", - сказали в пресс-службе со ссылкой на информацию от санатора СУ-155 банка "Российский капитал". Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев поручил банку в течение двух недель подготовить подробный план действий, которые позволят ввести объект в максимально короткие сроки.

Работы по другому объекту СУ-155 - в Нагатино-Садовниках, мкр. 1, корп. 29б (ЮАО) - уже начались. "Основная масса стеновых панелей для строительства будет получена в конце апреля, часть из них уже завезли на объект. График строительных работ по данному адресу появится на сайте "Российского капитала" в ближайшее время. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на II квартал 2018 года", - сказали в банке.

Еще по одному объекту СУ-155 в районе Новые Черемушки, кв. 10с, корп. 8 в ближайшее время будет получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. "На сегодняшний день рабочие подготавливают строительную площадку, а в июне мы планируем приступить непосредственно к работам, которые должны завершиться по истечении 14 месяцев", - отметили в "Российском капитале".

Что касается строительства жилого дома по адресу: район Северное Чертаново, корп. 2абв, то в целях дальнейшего оформления правового акта правительства РФ о вовлечении в хозяйственный оборот земельного участка, необходимого для возобновления строительства, ФГБУН Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН необходимо провести работы по его межеванию и последующей рыночной оценке. Москомстройинвест планирует в мае инициировать совещание у мэра Москвы Сергея Собянина, где будут предложены механизмы, позволяющие ускорить решение данного вопроса.

В целом, Москомстройинвест запросил у санатора подробный график работ по столичным объектам СУ-155.

Московские объекты СУ-155

ГК "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10с, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2абв, районе Фили-Давыдково, мкрн 69, корп. 2, районе Нагатино-Садовники, мкрн 1, корп. 29, 29б, 30, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация не действовала или отсутствовала.

Пострадавшими по объектам СУ-155 в столице числятся более 2 тыс. пайщиков. 

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