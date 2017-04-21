Названия трех московских улиц около стадиона "Динамо" станут известны в начале сентября

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Конкурс, в ходе которого жители столицы должны будут определить названия трех новых улиц в районе стадиона "Динамо", стартовал в Москве. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь "ВТБ Арена парк" Михаил Смирнов.

"Конкурс будет состоять из трех этапов. С сегодняшнего дня по 22 мая любой из пользователей соцсетей сможет прислать свои варианты названий улиц в качестве комментария под основным информационным постом на сайте "ВТБ Арена парк" или в популярных соцсетях на страницах "ВТБ Арены парк", - сказал Смирнов.

"После этого экспертная комиссия, в которую входят представители общества "Динамо", представители районных властей, представители болельщиков, а также знаменитые спортсмены общества "Динамо", отберут по десять вариантов названий для каждой улицы. Второй этап продлится с 23 мая по 18 августа", - добавил он.

По словам Смирнова, в ходе третьего этапа, который начнется в августе, к работе будет подключена межведомственная комиссия правительства Москвы по наименованию объектов. Она отберет три самых удачных варианта названий для каждой улицы.

"С 19 по 31 августа начнется итоговое голосование в социальных сетях, в котором пользователи смогут выбрать утвержденные городской комиссией варианты названий улиц. Названия-победители будут обнародованы 9 сентября на торжественной церемонии в рамках празднования Дня города. Мы надеемся, что после этого появится постановление правительства Москвы, юридически утверждающее названия трех новых улиц", - уточнил Смирнов.

Он также добавил, что весь возможный спектр предложений по названиям улиц не должен ограничиваться только футболом или только историей общества "Динамо". Варианты названия улиц могут отражать любую историческую и спортивную топонимику.