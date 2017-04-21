В Москве усилят меры противопожарной безопасности в летний сезон

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Дополнительные меры пожарной безопасности будут приняты в Москве в предстоящий теплый сезон. Как сообщил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, в том числе планируется вспахать земли в населенных пунктах и объектах, примыкающих к зеленым территориям в Новой Москве.
"Всего будет создано почти 1,7 тыс. км минерализованных полос", - сказал Денисов на совещании по оперативным вопросам.
Также планируется отремонтировать и восстановить более 1,5 тыс. шлагбаумов и других устройств, препятствующих въезду машин в лесопарки и другие зеленые зоны, провести очистку зеленых территорий от мусора, сухостоя и валежника. Пожарные возьмут под контроль более 250 пикниковых точек.
"В постоянной готовности будут находиться 22 вертолетные площадки и 141 площадка забора воды", - сказал Денисов, добавив, что при необходимости для тушения лестных пожаров будут привлечены отряды в 2,3 тыс. человек и 650 единиц поливомоечной техники.