В Москве усилят меры противопожарной безопасности в летний сезон

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Дополнительные меры пожарной безопасности будут приняты в Москве в предстоящий теплый сезон. Как сообщил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, в том числе планируется вспахать земли в населенных пунктах и объектах, примыкающих к зеленым территориям в Новой Москве.

"Всего будет создано почти 1,7 тыс. км минерализованных полос", - сказал Денисов на совещании по оперативным вопросам.

Также планируется отремонтировать и восстановить более 1,5 тыс. шлагбаумов и других устройств, препятствующих въезду машин в лесопарки и другие зеленые зоны, провести очистку зеленых территорий от мусора, сухостоя и валежника. Пожарные возьмут под контроль более 250 пикниковых точек.

"В постоянной готовности будут находиться 22 вертолетные площадки и 141 площадка забора воды", - сказал Денисов, добавив, что при необходимости для тушения лестных пожаров будут привлечены отряды в 2,3 тыс. человек и 650 единиц поливомоечной техники.