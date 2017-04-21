Павильон "Гидрометеорология" откроется на ВДНХ в Москве после капремонта 28 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Павильон № 16 "Гидрометеорология" откроется на ВДНХ в Москве после капитального ремонта. Как сообщили в пресс-службе выставки, начало работы павильона запланировано на 28 апреля.

"28 апреля 2017 года в восстановленном павильоне № 16 откроется "Взлет. Выставка-прогноз". Проект объединит работы молодых художников, с которыми профессионалы связывают будущее российского искусства. В экспозиции будет представлено около 40 работ. Большая часть из них создана специально для выставки", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что, помимо выставочного пространства, в павильоне № 16 откроется современный инфоцентр. Он станет вторым на территории ВДНХ и будет обслуживать посетителей, которые приходят на выставку со стороны Хованского въезда. Первый открылся в 2016 году на Центральной аллее.

"Инфоцентр - это современное информационно- коммуникационное пространство, оперативно предоставляющее посетителям актуальную информацию о возможностях времяпрепровождения на территории выставки. Также здесь можно будет приобрести сувенирную продукцию ВДНХ, карты и путеводители, подзарядить мобильные устройства. Инфоцентр будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00 мск", - пояснил сотрудник пресс-службы.

История павильона

Павильон № 16 был построен в 1954 году и до 1966 года назывался "Гидрометеослужба". Шестигранная башня с ажурным декором, поставленная на массивный стилобат и увенчанная световым фонарем со шпилем и вертушкой-ветромером, по-прежнему притягивает взгляд посетителей ВДНХ.

В советские годы в павильоне функционировал уникальный музей, в котором можно было узнать о том, чем занимаются метеорологи, как составляются прогнозы погоды, как атмосферные явления влияют на развитие сельского хозяйства и как бороться с их неблагоприятными последствиями. Был здесь и автоматический информатор, в котором любой желающий, опустив пятикопеечную монету в монетоприемник, мог узнать прогноз погоды. Изредка из него звучали музыкальные произведения и даже призывы не хулиганить: прогноз диктовался из расположенной неподалеку будки, и запись можно было в любой момент изменить.

В начале 1990-х годов павильон был отдан под торговлю, которая продолжалась вплоть до 2014 года.

Ремонт

В 2014 году, после передачи ВДНХ городу, были проведены работы по демонтажу перегородок и первичный ремонт по сохранению объекта (установлена временная кровля, закрыта территория, демонтирован аварийный световой фонарь). А в сентябре 2016 года начался капитальный ремонт павильона с приспособлением под сменную экспозицию.

Были усилены фундаменты, произведена полная замена кровли, установлен новый световой фонарь со шпилем, восстановленный по архивным чертежам. Полностью заменено остекление башни и витражные стекла первого этажа. Воссоздана гранитная лестница на второй этаж. Павильон в его нынешнем виде соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к выставочным пространствам, уверены в администрации ВДНХ.