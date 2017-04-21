Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Павильон "Гидрометеорология" откроется на ВДНХ в Москве после капремонта 28 апреля

Москва
21 апреля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В восстановленном павильоне будет представлена выставка работ молодых художников "Взлет. Выставка-прогноз"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Павильон "Гидрометеорология"

Павильон "Гидрометеорология"

© Пресс-служба АО “ВДНХ”

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Павильон № 16 "Гидрометеорология" откроется на ВДНХ в Москве после капитального ремонта. Как сообщили в пресс-службе выставки, начало работы павильона запланировано на 28 апреля.

"28 апреля 2017 года в восстановленном павильоне № 16 откроется "Взлет. Выставка-прогноз". Проект объединит работы молодых художников, с которыми профессионалы связывают будущее российского искусства. В экспозиции будет представлено около 40 работ. Большая часть из них создана специально для выставки", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что, помимо выставочного пространства, в павильоне № 16 откроется современный инфоцентр. Он станет вторым на территории ВДНХ и будет обслуживать посетителей, которые приходят на выставку со стороны Хованского въезда. Первый открылся в 2016 году на Центральной аллее.

"Инфоцентр - это современное информационно- коммуникационное пространство, оперативно предоставляющее посетителям актуальную информацию о возможностях времяпрепровождения на территории выставки. Также здесь можно будет приобрести сувенирную продукцию ВДНХ, карты и путеводители, подзарядить мобильные устройства. Инфоцентр будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00 мск", - пояснил сотрудник пресс-службы.

История павильона

Павильон № 16 был построен в 1954 году и до 1966 года назывался "Гидрометеослужба". Шестигранная башня с ажурным декором, поставленная на массивный стилобат и увенчанная световым фонарем со шпилем и вертушкой-ветромером, по-прежнему притягивает взгляд посетителей ВДНХ.

В советские годы в павильоне функционировал уникальный музей, в котором можно было узнать о том, чем занимаются метеорологи, как составляются прогнозы погоды, как атмосферные явления влияют на развитие сельского хозяйства и как бороться с их неблагоприятными последствиями. Был здесь и автоматический информатор, в котором любой желающий, опустив пятикопеечную монету в монетоприемник, мог узнать прогноз погоды. Изредка из него звучали музыкальные произведения и даже призывы не хулиганить: прогноз диктовался из расположенной неподалеку будки, и запись можно было в любой момент изменить.

В начале 1990-х годов павильон был отдан под торговлю, которая продолжалась вплоть до 2014 года.

Ремонт

В 2014 году, после передачи ВДНХ городу, были проведены работы по демонтажу перегородок и первичный ремонт по сохранению объекта (установлена временная кровля, закрыта территория, демонтирован аварийный световой фонарь). А в сентябре 2016 года начался капитальный ремонт павильона с приспособлением под сменную экспозицию.

Были усилены фундаменты, произведена полная замена кровли, установлен новый световой фонарь со шпилем, восстановленный по архивным чертежам. Полностью заменено остекление башни и витражные стекла первого этажа. Воссоздана гранитная лестница на второй этаж. Павильон в его нынешнем виде соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к выставочным пространствам, уверены в администрации ВДНХ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
В Курской области горит склад боеприпасов
4
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
5
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
6
Варвару Караулову этапировали в колонию
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама