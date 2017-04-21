Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вестибюли некоторых станций метро Москвы будут закрыты в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
"В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказали в пресс-службе.
С 22:00 мск пятницы, 21 апреля, до открытия метрополитена в воскресенье, 23 апреля, для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции "Тушинская", восточный вестибюль станции "Кузьминки", вестибюль станции "Севастопольская".
До 1 мая в северном вестибюле станции "Царицыно" (со стороны последнего вагона из центра) закрыта для прохода пассажиров маршевая лестница (спуск из кассового зала на платформу). Вход и выход пассажиров будет осуществляться по эскалаторам.
До 29 апреля частично ограничен вход пассажиров в вестибюль станции "Тимирязевская".