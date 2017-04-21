Людовико Эйнауди привезет в Москву свою новую концертную программу

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди представит свою новую программу 8 сентября в московском "Крокус Сити Холл". Об этом сообщили в пресс-службе организатора концерта.
"В 2012 году Эйнауди и его оркестр впервые посетили Москву, и успех выступления был настолько велик, что организаторам пришлось устроить дополнительный концерт. С тех пор популярность знаменитого итальянского композитора-экспериментатора лишь выросла, и Эйнауди снова возвращается в Москву уже с новой программой", - отметили организаторы его гастролей.
Выступление станет единственным концертом музыканта в России в рамках мирового тура. В его гастрольном графике также Китай, Польша, Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Ирландия, Исландия, Португалия, Канада и США.
Людовико Эйнауди начал карьеру как классический композитор, однако вскоре стал добавлять в произведения другие стили - поп- и рок-музыку, этническую и народную. Широкую известность ему принесли саундтреки к фильмам "1+1", "Я все еще здесь", мини-сериалу "Доктор Живаго".
В июне 2016 года Эйнауди исполнил свою "Элегию Арктике" на искусственном айсберге в Северном Ледовитом океане, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения этого региона.