Суд перенес на 24 апреля прения по делу имама московской мечети

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) перенес на 24 апреля проведение прений сторон по делу бывшего имама столичной мечети Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Назначить прения сторон на 10:00 мск 24 апреля", - сказал председательствующий судья.
Как ожидается, на следующем заседании прокурор выскажет свою позицию по обвинению Велитова, а также попросит для него наказания, которого, по мнению гособвинения, он заслуживает. Также с заключительной речью выступят защита и сам подсудимый, после чего суд удалится для вынесения приговора.
В ходе заседания 21 апреля были представлены доказательства защиты подсудимого.
По версии следствия, 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно заключениям психолого- лингвистических судебных экспертиз, в его речи содержались признаки оправдания террористической деятельности.
Вину Велитов не признает. В ходе предварительного следствия он содержался под домашним арестом, однако в конце февраля следствие смягчило ему меру пресечения на подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. рублей.