Атмосферное давление в Москве резко упало до рекордно низких значений

Процесс переименования стадиона ЦСКА в "ВЭБ-Арену" завершится к сентябрюСпорт 22 апреля, 12:00
Победитель "Джиро д'Италия" Скарпони погиб в ДТПСпорт 22 апреля, 11:28
В Дании успешно испытали новый метод борьбы с ракомНаука 22 апреля, 11:26
Информатор IAAF бегун Хютте дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 22 апреля, 11:23
Семейство космических кораблей "Союз". ДосьеБиографии и справки 22 апреля, 11:09
Быков считает, что опыт и знания тренера Захаркина должны пригодиться ХК "Югра"Спорт 22 апреля, 10:41
Вячеслав Быков пока не планирует возвращаться к тренерской работеСпорт 22 апреля, 10:36
Экскурсии в книгохранилище, букроссинг и встречи с авторами: гид по "Библионочи" в МосквеКультура 22 апреля, 10:30
Фигуристы Тарасова/Морозов стали вторыми в произвольной программе в парах на командном ЧМСпорт 22 апреля, 10:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Атмосферное давление в Москве резко упало с 745 мм ртутного столба до 734, таким образом этот показатель приблизился к рекордно низкому. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.
"Из-за влияния очередного североатлантического циклона атмосферное давление в Московском регионе экстремально низкое и приблизилось к рекордно низкому, которое отмечалось 22 апреля 1981 года - 730 мм ртутного столба", - отметил представитель метеослужбы.
По его словам, барометры покажут до 733 мм ртутного столба, в воскресенье давление начнет резко расти. Скачки давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
22 апреля в Москве будет пасмурно, ожидается дождь - может выпасть более 15% месячной нормы осадков, до вечера сохранится сильный ветер с порывами до 15 м/с.