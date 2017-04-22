Атмосферное давление в Москве резко упало до рекордно низких значений

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Атмосферное давление в Москве резко упало с 745 мм ртутного столба до 734, таким образом этот показатель приблизился к рекордно низкому. Об этом сообщили в столичном Метеобюро.

"Из-за влияния очередного североатлантического циклона атмосферное давление в Московском регионе экстремально низкое и приблизилось к рекордно низкому, которое отмечалось 22 апреля 1981 года - 730 мм ртутного столба", - отметил представитель метеослужбы.

По его словам, барометры покажут до 733 мм ртутного столба, в воскресенье давление начнет резко расти. Скачки давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

22 апреля в Москве будет пасмурно, ожидается дождь - может выпасть более 15% месячной нормы осадков, до вечера сохранится сильный ветер с порывами до 15 м/с.