В Подмосковье погиб парашютист

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Следователи установили причину гибели парашютиста в Московской области, мужчина не рассчитал траекторию прыжка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Как установлено следствием, спортсмен тренировался при подготовке к очередным соревнованиям и, выполняя сложный элемент, не рассчитав угол и траекторию прыжка, упал на землю. В результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

Информация о гибели 29-летнего профессионального парашютиста на взлетной площадке "Аэропорт Ватулино" потупила в правоохранительные органы Рузского района сегодня утром.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.