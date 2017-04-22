Парк парламентского центра на Страстном бульваре в Москве открыли для горожан

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Парк Московского городского парламентско-общественного центра открылся для горожан и гостей столицы. Новая зона отдыха будет доступна для посещения по выходным и праздничным дням, центральный вход расположен со стороны Успенского переулка, напротив сада "Эрмитаж".
"Уверен, что это новое общественное пространство на карте Москвы станет одним из самых любимых мест для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы, а также востребованной площадкой для выставочных парковых проектов и городских мероприятий. Хочу выразить слова благодарности городским властям, реставраторам, которые смогли восстановить по чертежам выдающегося архитектора Осипа Бове эту парковую зону после запустения", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на церемонии открытия парка.
Там разместилась выставка двухметровых пасхальных яиц - работ участников конкурса, который состоялся в рамках ежегодного Пасхального фестиваля.
Мосгордума переехала в комплекс зданий на пересечении Страстного бульвара и улицы Петровка осенью 2015 года. Здесь также располагается Общественная палата города, аппарат уполномоченного по правам человека в Москве и Совет муниципальных образований столицы.
Комплекс зданий на Страстном - памятник архитектуры конца XVIII века, построенный для семьи князя Гагарина. В начале XIX века здесь располагался Английский клуб, а после пожара 1812 года и реконструкции усадьбы - Екатерининская больница. Несколько лет назад комплекс находился в полуразрушенном состоянии, но в 2011 году московские власти приняли решение его восстановить. Реставрационные работы закончились в феврале 2015 года.
Парковая зона была восстановлена по чертежам Бове: архитектор занимался реконструкцией усадьбы после пожара 1812 года. В парке расположена отреставрированная беседка, где сейчас работает читальня парламентской библиотеки и Церковь святого Александра Невского, восстановленная по чертежам 1870-х годов. В советское время в здании храма устроили склад и слесарную мастерскую.
Реставрации предшествовали археологические раскопки. В парке были найдены камни граната для ювелирных работ общим весом около 2,5 килограмма, клад из 42 монет, множество предметов, относящихся к XVII-XIX векам, коллекция оружия XIX века.