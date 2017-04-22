При библиотеке Мосгордумы будет создан музей истории московского парламентаризма

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Музей истории московского парламентаризма будет создан при библиотеке Мосгордумы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного парламента во время презентации концепции развития библиотеки в рамках акции "Библионочь".

"При библиотеке будет создан Музей истории московского парламентаризма, в котором будут собраны документы и артефакты, связанные с работой городской думы дореволюционного периода, с деятельностью депутатов Моссовета и современной Думы (начиная с 1993 года)", - сказали в пресс-службе.

К 25-летию Московской городской думы, в 2018 году, парламентская библиотека должна полноценно войти в систему городских библиотек и стать популярной общественно- просветительской и научно-культурной площадкой столицы. На базе библиотеки будут проводиться научные конференции, семинары по истории Москвы и развитию парламентаризма, теории государства и права, политологии.

Библиотека Мосгордумы впервые присоединилась к акции "Библионочь", которая проходит сегодня в 84 регионах страны. Ее фонды насчитывают более 17 тыс. единиц хранения. Здесь представлено большое количество нормативных правовых актов, правовая, экономическая, юридическая, политическая литература, книги по истории Москвы, справочно-библиографические, статистические, информационные и другие материалы. В библиотеке также собран архив периодических изданий: федеральных и городских газет и журналов.

В настоящее время посетителями библиотеки являются депутаты, их помощники, члены Общественного консультативного совета политических партий и Молодежной палаты при Мосгордуме, сотрудники аппарата думы.

В Москве в рамках акции "Библионочь" запланировано порядка 600 мероприятий. Акция в этом году проходит под девизом "Новое прочтение". Она призвана показать новый подход к литературе, свежий облик библиотек и ранее не использованные форматы общения читателей с текстами. В рамках акции городские библиотеки представят новые возможности, услуги и сервисы, которые были созданы и внедрены в последние полтора года.