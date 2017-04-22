МЧС предупреждает о сильном ветре, мокром снеге и дожде в Москве

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в Москве в ближайшие часы. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, "в ближайший 1-3 часа, ночью и утром 23 апреля в Москве местами ожидаются дождь, мокрый снег, усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 м/с".
Спасатели напоминают, что в непогоду возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, образование на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на опасных участках, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение количества случаев травматизма населения, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к повреждению автотранспорта.