В помещении Общевойсковой академии в Москве произошло задымление

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Задымление произошло 22 апреля вечером на территории Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ в Москве, по предварительным данным, причиной инцидента стала неисправная проводка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В районе 19:25 мск дежурной службой в одном из неэксплуатируемом помещений Общевойсковой академии ВС РФ (город Москва) было обнаружено задымление на площади 10 квадратных метров. В течение 10 минут дежурной службой была организована проливка помещения водой с привлечением пожарного расчета МЧС. В 19:45 задымление было потушено", - говорится в сообщении.

"Предположительная причина задымления - неисправность электропроводки", - добавили в пресс-службе.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняет комиссия военного вуза.