На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе М-10 "Россия" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 21:40 мск на 60 км федеральной автомобильной трассы М-10 "Россия" автомобиль Toyota выехал на встречную полосу дорожного движения. В ДТП столкнулись пять автомашин", - сказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадали как минимум два человека, они госпитализированы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливается причина автоаварии.