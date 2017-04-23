На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе М-10 "Россия" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"Около 21:40 мск на 60 км федеральной автомобильной трассы М-10 "Россия" автомобиль Toyota выехал на встречную полосу дорожного движения. В ДТП столкнулись пять автомашин", - сказали в ведомстве.
В результате ДТП пострадали как минимум два человека, они госпитализированы.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливается причина автоаварии.