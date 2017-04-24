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Систему прохода и питания по карточкам и браслетам в 2017 г. введут во всех школах Москвы

Москва
24 апреля, 9:23 UTC+3
Новая система "Проходит и питание" позволит родителям проследить, во сколько ребенок пришел в школу, чем обедал и какие продукты покупал в буфете
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Городской проект "Проход и питание" в этом году будет внедрен во всех московских школах, ученики которых смогут использовать социальные карты учащегося или браслеты "Москвенок" для прохода в здание и покупок в столовой. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"До конца года мы планируем охватить системой "Проход и питание" все оставшиеся школы, ориентировочно это около 80 зданий, а также еще 300 зданий дошкольных групп, помимо уже охваченных. В 2018 году система будет работать во всех зданиях дошкольных групп", - говорится в комментарии департамента информационных технологий города Москвы.

Система, предполагающая использование школьником социальной карты учащегося или браслета "Москвенок", позволяет родителям в режиме онлайн (в личном кабинете портала mos.ru или в приложении "Госуслуги Москвы") проследить, когда ребенок пришел в школу и вышел оттуда, а также узнать, чем он обедал и что покупал в буфете. Кроме того, родители могут установить электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов, например, шоколадных батончиков, или установить лимит трат ребенка в буфете.

"На сегодняшний день информационная система "Проход и питание" работает в более чем 1,7 тыс. зданий школ, ею пользуются свыше 860 тыс. учеников", - отмечается на сайте мэрии. 

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