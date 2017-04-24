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Двое спасателей пострадали при тушении пожара в Новой Москве

Москва
24 апреля, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Возгорание в поселке Института полиомиелита удалось ликвидировать
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Двое спасателей пострадали в Новой Москве при тушении пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

По данным главка, в 06:36 в Центр управления в кризисных ситуациях столичного МЧС от очевидцев поступила информация о пожаре в поселке Института полиомиелита, расположенном в поселении Московский в Новой Москве. "В 06:43 мск на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения ПСО-206. Происходило загорание деревянного строения по всей площади - более 16 кв. метров", - сообщили в ГУ МЧС.

В главке добавили, что "при выполнении своего служебного долга по тушению пожара и недопущению дальнейшего распространения огня пострадали два сотрудника поисково-спасательного отряда № 206".

Благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей в 07:14 мск возгорание было ликвидировано.

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