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Расписание электричек МЖД изменится в майские праздники

Москва
24 апреля, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
На нескольких направлениях МЖД также запустят дополнительные межобластные экспрессы
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© Елена Пальм/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Расписание электричек Московской железной дороги (МЖД) изменится в майские праздники для удобства пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"В предпраздничные и праздничные дни с 28 апреля по 2 мая и с 5 по 10 мая изменится расписание пригородных поездов МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Первомая и Дня Победы", - отметили в пресс-службе.

Здесь обратили внимание пассажиров на то, что движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано 28 апреля, 5 мая в соответствии с расписанием пятницы, 29 и 30 апреля, 6, 7 и 8 мая - расписанием субботы, 1 и 9 мая - расписанием воскресенья, 2 мая - расписанием вторника, 10 мая - расписанием среды.

"Например, во вторник, 9 мая, пригородные электропоезда Киевского направления будут дополнительно останавливаться на станции Москва-Сортировочная-Киевская, рядом с которой расположен Парк Победы на Поклонной горе. Кроме того, 28 апреля и 5 мая выйдет в рейс дополнительный экспресс отправлением в 17:12 мск из Москвы в Калугу", - уточнили в пресс-службе.

Дополнительные межобластные экспрессы будут курсировать сразу на нескольких направлениях МЖД, в частности, Курском, Ярославском.

Ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов, чтобы заранее спланировать поездку, можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД.

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