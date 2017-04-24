В Москве задержан мужчина, стрелявший в консьержа дома в центре города

В Париже задержаны 143 участника манифестации против "Национального фронта"Международная панорама 24 апреля, 11:06
Американка Серена Уильямс возглавила рейтинг WTAСпорт 24 апреля, 11:04
Ассоциация профессиональных футболистов Англии наградила Бекхэма за заслуги перед футболомСпорт 24 апреля, 10:44
Елена Безденежных: нужно отдельное законодательное регулирование ГЧП в спортеНовости партнеров 24 апреля, 10:43
ВЦИОМ: 75% россиян поддерживают отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017"Общество 24 апреля, 10:42
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков "Урала" в матче с "Зенитом"Спорт 24 апреля, 10:35
Тело второго горняка извлечено из-под завалов на уральской шахте "Центральная"Происшествия 24 апреля, 10:32
"Трансконтейнер" в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 разаТранспорт 24 апреля, 10:31
Первый двухтомник ненецкой писательницы-кочевницы Анны Неркаги издали в ТюмениКультура 24 апреля, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали молодого человека, ранившего консьержа жилого дома в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Александр Князев.
"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Пресненскому району задержали приезжего мужчину по подозрению в хулиганстве. Им оказался 25-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа", - сказал он.
По словам Князева, в полицию поступило сообщение от консьержа жилого дома на Большой Грузинской улице. Как оказалось, консьерж увидел в камере видеонаблюдения подозрительного мужчину, который ходил во дворе возле припаркованных автомобилей. Он обратился к незнакомцу, но тот достал пистолет и выстрелил в него. Потерпевший незамедлительно вызвал полицию, которые и задержали подозреваемого.
"Мотивы действий злоумышленника устанавливаются. По данному возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - заключил представитель полиции.