Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержан мужчина, стрелявший в консьержа дома в центре города

Москва
24 апреля, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Против задержанного 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали молодого человека, ранившего консьержа жилого дома в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Александр Князев.

"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Пресненскому району задержали приезжего мужчину по подозрению в хулиганстве. Им оказался 25-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа", - сказал он.

По словам Князева, в полицию поступило сообщение от консьержа жилого дома на Большой Грузинской улице. Как оказалось, консьерж увидел в камере видеонаблюдения подозрительного мужчину, который ходил во дворе возле припаркованных автомобилей. Он обратился к незнакомцу, но тот достал пистолет и выстрелил в него. Потерпевший незамедлительно вызвал полицию, которые и задержали подозреваемого.

"Мотивы действий злоумышленника устанавливаются. По данному возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - заключил представитель полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
2
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
3
СМИ: ученые из Сингапура считают, что нашли причину рецидива онкологических заболеваний
4
Мужчина погиб под колесами "Ласточки" на МЦК в Москве
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
Темы дня
Загрузка...
Реклама