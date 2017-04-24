В Москве задержан мужчина, стрелявший в консьержа дома в центре города

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали молодого человека, ранившего консьержа жилого дома в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Александр Князев.

"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Пресненскому району задержали приезжего мужчину по подозрению в хулиганстве. Им оказался 25-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа", - сказал он.

По словам Князева, в полицию поступило сообщение от консьержа жилого дома на Большой Грузинской улице. Как оказалось, консьерж увидел в камере видеонаблюдения подозрительного мужчину, который ходил во дворе возле припаркованных автомобилей. Он обратился к незнакомцу, но тот достал пистолет и выстрелил в него. Потерпевший незамедлительно вызвал полицию, которые и задержали подозреваемого.

"Мотивы действий злоумышленника устанавливаются. По данному возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - заключил представитель полиции.