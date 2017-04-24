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В Москве выявлена преступная группа, пытавшаяся ограбить клиентов пункта обмена валюты

Москва
24 апреля, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве участников организованной группы, пытавшихся совершить разбойное нападение на клиентов пункта обмена валюты. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Управления уголовного розыска столичного главка МВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали восьмерых участников группы, которые пытались совершить разбойное нападение и похитить у гражданина $20 тысяч", - сказала она.

По ее словам, данные граждане объединились между собой в организованную группу с целью совершения разбойного нападения на лиц, намеревавшихся осуществить валютно-кассовые операции.

"Они приехали на трех иномарках к пункту обмена валюты на Ленинском проспекте, где стали ожидать клиента финансового учреждения. Нападение готовилось с целью хищения у него денежных средств, о которых злоумышленники были заранее осведомлены. Однако подозреваемые не успели довести свой умысел до конца, так как были задержаны правоохранителями", - сказала Волк.

Налетчиками оказались уроженцы Северо-Кавказского региона, житель Краснодарского края и приезжий из Московской области. У подозреваемых изъяты сверла, перчатки, медицинские маски, конверт с сим-картами.

Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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