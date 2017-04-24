Восемьсот деловых встреч проведут власти Москвы на выставке в Ганновере

ГАННОВЕР, 24 апреля. /ТАСС/. Восемьсот деловых встреч, в том числе, через Skype-конференции, проведут представители правительства Москвы в рамках Международной промышленной выставки-ярмарки Hannover Messe 2017 ("Ганновер Мессе 2017") в Германии. Об этом сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин на открытии стенда российской столицы.

"Москва уже не первый год участвует в выставке, и мы наблюдаем значительный интерес к нашему городу, к нашим компаниям. В этом году мы не ограничимся традиционными деловыми переговорами с ведущими мировыми компаниями, мы еще предусмотрели 800 деловых встреч с компаниями, которые будут присутствовать здесь, а также через Skype-конференции в Москве", - сказал Фурсин.

По его словам, "Москва развивает высокотехнологичную сферу", в связи с чем правительство столицы привезло на выставку "20 экспонатов, 20 компаний, которые представят свою инновационную продукцию".

"Мы представим все возможности города, все меры поддержки, которые можно будет увидеть и посмотреть в рамках "роуд шоу" на нашем стенде. Здесь присутствуют руководители технопарков, которые готовы предложить все кооперационные связи, взаимодействия с другими российскими компаниями. Надеюсь, сегодняшняя выставка принесет много новых контактов, много новых соглашений и инвестиций в экономику двух наших государств", - пояснил Фурсин.

Как отметили в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, всего в рамках выставки российские компании планируют подписать различные соглашения на общую сумму около 100 млн долларов.

Ганноверская ярмарка остается крупнейшим событием не только в Германии, но и за рубежом. Выставка отражает тенденции мировой экономики, подчеркивая значимость таких направлений, как: IT и промышленная автоматизация, энергосбережение и экологическая ответственность, приводные системы и средства контроля, промышленные услуги и технологии, исследования и инновации. Статус партнера Hannover Messe 2017 приняла Польша.