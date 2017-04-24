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Погода на Первомай в Москве будет солнечной и теплой

Москва
24 апреля, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Днем 1 мая температура может превысить плюс 20 градусов
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Первомай в Москве будет солнечным, сухим и почти по-летнему теплым. Синоптики Росгидромета выпустили предварительный прогноз погоды на начало мая в столице.

"1 мая ожидается солнечная погода, в ночь на праздник столбики термометров покажут до плюс 10 градусов, в дневные часы температура превысит плюс 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы, добавив, что днем 1 мая возможна небольшая облачность, но обойдется без осадков.

Даже если синоптическая картина поменяется, хорошая погода москвичам гарантирована. Городские власти выделили почти 300 млн рублей на разгон облаков 1, 9 мая и 12 июня. В метеозащите планируется задействовать до 10 спецсамолетов Ан-12, Ан-26, ЯК-42.

Солнечную погоду на праздники в Москве традиционно обеспечивает спецавиация ВКС РФ. Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперстного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города.

Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

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