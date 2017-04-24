Возвращение трамвая и памятника на площадь Тверской Заставы обойдется почти в 1 млрд руб.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Работы по возвращению на площадь Тверской Заставы трамвайных путей и памятника Максиму Горькому обойдутся почти в 1 млрд рублей. Конкурс на строительно-монтажные работы и благоустройство площади у Белорусского вокзала объявил столичный департамент по конкурентной политике.

Условие тендера опубликовано на официальном портале госзакупок. Победитель электронного аукциона станет известен 26 мая. "Начальная (максимальная) цена контракта составляет 954 млрд рублей", - отмечается в документации.

Согласно техзаданию, победителю необходимо уложить трамвайный путь с рельсами на площади Тверская Застава протяженностью 1,2 тыс. погонных метров и новую кабельную линию 600 В длиной 326 м. Кроме того, нужно будет перенести воздушно-кабельные сети протяженностью 2,8 тыс. погонных метров, провести работы по возвращению памятника писателю Максиму Горькому (площадь объекта 160,5 кв. м.).

Кроме того, на площади Тверская Застава будет произведен ремонт фасадов девяти зданий и их кровель общей площадью 42 тыс. кв. м.

Общая площадь благоустройства на площади Тверская Застава превысит 68 тыс. кв. м.

Площади вернут исторический облик

Ранее Москомэкспертиза утвердила проект строительства трамвайных путей на площади Тверская Застава, согласно которому трамвайная линия пройдет от Лесной улицы до Белорусского вокзала с пересечением 1-й Тверской-Ямской улицы.

Главная особенность проекта - возвращение площади Тверская Застава ее исторического облика. Предусмотрены и реставрация с последующей установкой памятника Максиму Горькому, и строительство трамвайных путей, и увеличение площади пешеходной зоны, и озеленение новых скверов.

В рамках проекта благоустройства "Моя улица" в октябре - начале декабря на площади планируется высадить более 70 деревьев и обустроить более 10 тыс. кв. метров газонов.

Трамвайная линия на Лесной улице и разворотное кольцо у остановки "Метро "Белорусская" были закрыты в 2008 году при строительстве офисного центра. Позже, в 2012 году, правительство Москвы частично восстановило пути и три остановочных павильона.

Памятник Горькому работы скульптора Веры Мухиной был установлен на площади перед Белорусским вокзалом в 1951 году, с 2005 года он хранится в парке искусств "Музеон".

Скульптуру демонтировали по решению прежней городской администрации для проведения работ по реконструкции площади Тверская Застава, в том числе строительства подземных паркингов с торговым центром. Затем от этих планов отказались, и летом 2016 года мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что площадь у Белорусского вокзала будет благоустроена.