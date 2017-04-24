Благоустройство Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц в Москве обойдется в 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Столичный департамент по конкурентной политике объявил электронный аукцион на выполнение работ по комплексному благоустройству Тверской улицы (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) и 1-й Тверской-Ямской улицы. Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок.

"Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 1,1 млрд рублей", - уточняется в документации.

Согласно техзаданию, общая площадь благоустройства на участке Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улицы составит почти 86 тыс. кв. метров.

Подрядчику предстоит перенести воздушно-кабельные сети общей протяженностью 4,7 тыс. погонных метров, а также отремонтировать фасады и кровли зданий общей площадью более 120 тыс. кв. м на 1-й Тверской-Ямской, Тверской, 2-й Тверской-Ямской улицах и в Благовещенском переулке.

Улицам вернут зеленый облик

Ранее Москомархитектура поддержала проект комплексного благоустройства Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц. В основу концепции легла идея возвращения зеленого облика магистрали. По замыслу архитекторов, на Тверской будут высажены липы высотой 8-9 м, которые при этом не должны перекрывать доступ к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Также планируется создать несколько уровней освещения улицы с использованием 11-метровых исторических фонарей и пятиметровых торшерных светильников.

Участок Тверской от Моховой до Настасьинского переулка был благоустроен в прошлом году - здесь высадили более 100 деревьев, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, убрали под землю значительную часть проводов, отремонтировали фасады зданий, обновили остановки транспорта, а также установили воссозданные по историческим чертежам указатели и фонари. Количество полос для движения автомобилей на главной столичной улице осталось прежним, однако они были сужены.

В программу реконструкции и благоустройства на этот год попали Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы на участке от Настасьинского переулка до площади Тверской Заставы, а также сама площадь Тверской Заставы.

Работы начнутся после майских праздников

Как ранее сообщал руководитель столичного департамента капремонта Алексей Елисеев, работы по благоустройству Тверской улицы в рамках программы "Моя улица" начнутся после 1 мая и Парада Победы. Участок Тверской от Пушкинской до Триумфальной площади не будет полностью закрываться для проведения работ по благоустройству.

Всего в перечень улиц и площадей, которые в 2017 году ждут масштабные работы по реконструкции и благоустройству, вошли более 80 объектов. Общая площадь благоустройства превысит 240 га. Основные работы по программе "Моя улица" планируется завершить ко Дню города.