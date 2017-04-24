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Школьники смогут посетить учреждения культуры в рамках "Московской смены" минимум дважды

Москва
24 апреля, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Готовность принять участие в программе городского детского отдыха выразили 43 музея, 11 театров и пять культурно-досуговых центров
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московские школьники, которые будут отдыхать по программе "Московская смена", смогут минимум дважды за смену посетить культурные учреждения столицы. Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

"Мы рассчитываем, что каждый ребенок за смену минимум два раза побывает в учреждениях культуры. Если будет такая потребность, мы готовы это сделать чаще, максимальная частота, с которой каждый ребенок сможет побывать на экскурсиях в культурных учреждениях, - это два раза в неделю. Но иногда важно не перегнуть и охоту не отбить. Поэтому в этом диапазоне - от двух раз в месяц до двух раз в неделю департамент культуры готов такие проекты "Московской смене" предоставить", - сказал Филиппов.

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По его словам, к настоящему моменту, помимо парков столицы, свою готовность принять участие в программе городского детского отдыха "Московская смена" выразило 61 учреждение культуры, в том числе 43 музея, 11 театров и пять культурно-досуговых центров. "Не меньше, чем в 2016 году, мы можем обеспечить количество мест в рамках "Московской смены" в этом году", - отметил Филиппов.

Программа детского летнего отдыха "Московская смена" впервые прошла в столице летом 2016 года. С предложением создать систему городских лагерей на базе столичных школ выступили участники предварительного голосования партии "Единая Россия" в конце апреля. В обсуждении программы приняли участие более 300 тыс. родителей. Программа была также поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Московская смена" была рассчитана на всех столичных школьников от 7 до 14 лет. Городские лагеря на базе столичных среднеобразовательных школ работали летом в будние дни с 09:00 до 18:00 мск. За три месяца прошли три смены: с 1 по 30 июня, с 4 по 29 июля и с 1 по 29 августа. Для детей было организовано трехразовое питание, предусмотрены различные спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия.

В программе приняли участие более 300 школ и социальных учреждений, "Московская смена" охватила около 50 тыс. детей.

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