Департамент соцзащиты Москвы предоставит более 100 площадок для детского летнего отдыха

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более ста площадок на базе учреждений социальной защиты населения столицы будут работать в режиме летнего лагеря в текущем году. Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяна Барсукова.

"Мы будем работать все три смены с 8 утра и до того времени, когда родители смогут забрать ребенка. У нас будет дежурный воспитатель. Задействуем 104 площадки с охватом 12 тыс. ребят, они будут работать в формате летнего лагеря, на большинстве из них будут отдыхать и дети с ограниченными возможностями здоровья", - сказала Барсукова.

Одна из смен будет посвящена гражданско-патриотическому воспитанию ребенка. В его рамках пройдут однодневные выезды на рубежи славы, будут организованы показы фильмов о Великой Отечественной войне.