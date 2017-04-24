Детские летние лагеря планируется организовать на базе 130 московских школ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Около 130 школ Москвы организуют детские городские лагеря во время летних каникул. Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сообщила заместитель начальника управления департамента образования столицы Марина Ермолова.

"У нас планируется открытие 132 смен на базе наших 130 образовательных организаций в школах, охват - 12850 человек. Мы позиционируем свои летние смены как смены с образовательной направленностью. Предусмотрены мероприятия с памятными датами из истории Отечества и Москвы. В рамках подготовки летних смен на этой неделе проведем совещание с директорами школ, посмотрим и учтем все пожелания, в том числе родительского сообщества", - сказала Ермолова.

Программа детского летнего отдыха "Московская смена" впервые прошла в столице летом 2016 года.

С предложением создать систему городских лагерей на базе столичных школ выступили участники предварительного голосования партии "Единая Россия" в конце апреля. В обсуждении программы приняли участие более 300 тыс. родителей. Программа была также поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Городские лагеря на базе столичных среднеобразовательных школ работали летом в будние дни с 09:00 до 18:00 мск.

Встреча с чемпионами

Встречи с олимпийскими чемпионами пройдут в рамках летнего отдыха московских школьников в учреждениях Москомспорта. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента спорта и туризма столицы (Москомспорта) Алексей Кондаранцев.

"Мы организуем на базе наших учреждений спорта центры детского отдыха в 11 округах. Первая смена пройдет с 1 по 30 июня, вторая смена - с 3 по 24 июля, всего у нас смогут отдохнуть 4200 детей. Время работы с 09:00 до 18:00 мск, основные виды спорта, которые мы предложим, игровые: футбол, волейбол, баскетбол, а также воркаут. Организуем участие детей в мастер-классах, тематических встречах с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы", - сказал Кондаранцев.

Кроме того, в рамках смен пройдут тестовые сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), различные экскурсии, включая выезды на спортивные объекты, в том числе стадион "Лужники".