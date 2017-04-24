МЧС проведет инструктаж московских вожатых перед началом смен в детских лагерях

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ (МЧС РФ) проведут инструктаж московских вожатых, которые поедут вместе со столичными школьниками в детские оздоровительные лагеря летом. Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сообщил заместитель начальника управления ГУ МЧС РФ по городу Москве Дмитрий Боровлев.

"С Мосгортуром есть договоренность, мы проведем инструктажи, соберем всех вожатых. У нас есть памятки для вожатых на действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - сказал Боровлев.

ГАУК "Мосгортур" - один из крупнейших организаторов детского отдыха в столице, является подведомственным учреждением департамента культуры столицы. В 2017 году московские дети смогут отдохнуть в лагерях и базах отдыха Московской области, в Краснодарском и Ставропольском крае, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Республике Беларусь. Для работы во всех лагерях Мосгортур подготовил 4 тыс. вожатых.

В этом году Мосгортур представит семь программ детского отдыха. Помимо трех новых - "Москва. Городские легенды", "Путешествие во времени", "Учимся думать" - детям предложат программы, пользовавшиеся большим спросом в 2016 году. Среди них "Теория кино", "Яркие люди", "Проект: Чемпионат 2018" и "Правильные путешествия". Прошлогодние программы при их реализации в текущем году будут обновлены.