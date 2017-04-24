Детские городские лагеря программы "Московская смена" будут обеспечены медперсоналом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Детские городские лагеря, которые организуют на базе столичных школ в рамках программы "Московская смена", будут обеспечены медицинским персоналом. Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сообщила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

"По поводу медицинского обеспечения: я хочу всех заверить, что все 132 образовательных учреждения, где у нас будет организована "Московская смена", будут обеспечены медицинскими сотрудниками", - сказала Картавцева.

По словам заместителя начальника управления ГУ МЧС РФ по городу Москве Дмитрия Боровлева, в настоящий момент ведомство ведет профилактическую работу со всеми департаментами, чьи объекты будут задействованы в организации детского отдыха. "Проводим инструктажи с администрациями объектов, проводится практическая работа по эвакуации, сделаем на этом акцент, когда начнутся заезды детей в лагеря. Все списки адресов имеются, сейчас мы их отрабатываем", - отметил Боровлев, добавив, что все соцобъекты оборудованы системой противопожарной защиты с выводом сигнала 01 в центр управления МЧС.

Программа детского летнего отдыха "Московская смена" впервые прошла в столице летом 2016 года. С предложением создать систему городских лагерей на базе столичных школ выступили участники предварительного голосования партии "Единая Россия" в конце апреля. В обсуждении программы приняли участие более 300 тыс. родителей. Программа была также поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Городские лагеря на базе столичных среднеобразовательных школ работали летом в будние дни с 09:00 до 18:00 мск.