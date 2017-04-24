Суд оставил в СИЗО коммерческого директора фирмы по обвинению в спонсировании ИГ

Данила Козловский впервые станет режиссером и снимет фильм о футболе "Тренер"Культура 24 апреля, 16:59
CNN: Пегги Уитсон установила рекорд продолжительности пребывания астронавтов на орбитеКосмос 24 апреля, 16:56
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетностьОбщество 24 апреля, 16:51
МИД РФ: зарин мог попасть террористам в Сирии из Ливии и ИракаПолитика 24 апреля, 16:51
Тренер: бывший гимнаст Гарибов работает в федерации уже с начала 2017 годаСпорт 24 апреля, 16:50
Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробыСпорт 24 апреля, 16:49
День Катастрофы в Израиле. ДосьеБиографии и справки 24 апреля, 16:48
Мэр Кишинева стал обладателем звания "Бездельник и вредитель года"Международная панорама 24 апреля, 16:40
Алферов: проблемой науки в РФ является невостребованность результатов экономикойНаука 24 апреля, 16:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласил решение судья.
Ранее районный суд продлил срок ареста Нурмагомедову до 16 июля.
Нурмагомедов обвиняется по части 1 статьи 205.1. УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Уголовное дело было возбуждено 16 января. По версии Следственного комитета, уроженец Махачкалы Нурмагомедов спонсировал ИГ, а также оказывал финансовую помощь в приобретении проездных билетов в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований. Как утверждает следствие, после они незаконно пересекали границу с Сирией.
Басманный суд Москвы заключил Нурмагомедова под стражу до 27 марта. 1 февраля ему было предъявлено официальное обвинение. Как утверждает защита Шамиля Нурмагомедова, его брат Марат в 2013 году уехал в Сирию, а его семья, в том числе и сам Шамиль, начали предпринимать действия для его возвращения, которые продлились до октября 2015 года. По словам адвоката, в данный момент Марат Нурмагомедов находится на территории Украины.
Торгово-производственная компания ООО "Экспострой", в которой Нурмагомедов занимает должность коммерческого директора, реализует проекты выставочных стендов, она располагается в городе Красногорске Московской области.