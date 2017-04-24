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Суд оставил в СИЗО коммерческого директора фирмы по обвинению в спонсировании ИГ

Москва
24 апреля, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Срок ареста Шамиля Нурмагомедова продлен до 16 июля
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласил решение судья.

Ранее районный суд продлил срок ареста Нурмагомедову до 16 июля.

Нурмагомедов обвиняется по части 1 статьи 205.1. УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Уголовное дело было возбуждено 16 января. По версии Следственного комитета, уроженец Махачкалы Нурмагомедов спонсировал ИГ, а также оказывал финансовую помощь в приобретении проездных билетов в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований. Как утверждает следствие, после они незаконно пересекали границу с Сирией.

Басманный суд Москвы заключил Нурмагомедова под стражу до 27 марта. 1 февраля ему было предъявлено официальное обвинение. Как утверждает защита Шамиля Нурмагомедова, его брат Марат в 2013 году уехал в Сирию, а его семья, в том числе и сам Шамиль, начали предпринимать действия для его возвращения, которые продлились до октября 2015 года. По словам адвоката, в данный момент Марат Нурмагомедов находится на территории Украины.

Торгово-производственная компания ООО "Экспострой", в которой Нурмагомедов занимает должность коммерческого директора, реализует проекты выставочных стендов, она располагается в городе Красногорске Московской области.

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