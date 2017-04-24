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Морская тематика появится в названиях нескольких улиц Новой Москвы

Москва
24 апреля, 16:23 UTC+3
Все топонимы одобрила Московская городская межведомственная комиссия по наименованиям
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Новые названия, связанные с морской тематикой, получат восемь столичных улиц, большинство из них появится в Новой Москве. Об этом сообщается на портале мэрии столицы.

"Все топонимы были одобрены Московской городской межведомственной комиссией по наименованиям под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова", - отмечается в сообщении.

"В районе Нагатинский Затон на юге Москвы безымянный проезд станет Корабельной улицей. Он располагается по соседству с Московской государственной академией водного спорта, между Коломенской улицей и улицей Речников. Многие улицы этого района уже имеют названия, связанные с водоемами и корабельным делом. Там есть, например, Судостроительная, Затонная и Якорная улицы", - говорится в сообщении.

Остальные семь улиц появятся в Новой Москве. В дачном партнерстве "Александровы пруды" вблизи деревни Троицкое откроют Капитанскую улицу, 1-ю и 4-ю Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок, также там появится улица Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные улицы.

Кроме того, в сообщении напоминают, что в ТиНАО, где сейчас строят новые жилые кварталы, появятся бульвар Сервантеса и улица Веласкеса, а также семь улиц названных в честь художников Серебряного века и советских писателей.

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