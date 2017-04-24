Список долгостроя в Москве сократился на семь объектов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Список долгостроя в Москве, насчитывающий более 200 объектов, в апреле этого года сократился сразу на семь пунктов. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Решением оперативной группы из перечня долгостроя в апреле исключены семь объектов: многоэтажный гараж-стоянка на Старобитцевской улице в микрорайоне 4Б уже введен в эксплуатацию. А на площадках многофункционального комплекса на Нахимовском проспекте, владение 31 и учебно-административного корпуса Московской финансово-юридической академии на улице Введенского, владение 1, возобновлено строительство", - сказал Левкин.

"Кроме того, еще по трем адресам территория освобождена от стройплощадок и благоустроена. Также еще один объект имеет признаки самовольного строительства", - добавил он. Левкин отметил, что на сегодняшний день в работе оперативной группы остается 274 объекта.

"Несколько лет назад, когда по поручению мэра Москвы Сергея Собянина была создана межведомственная оперативная группа при департаменте градостроительной политики столицы, в городе насчитывалось более 900 долгостроев. За это время удалось ликвидировать 669 объектов незавершенного строительства и долгостроя в городе", - сказал Левкин.