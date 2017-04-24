Первый ледовый дворец в Москве с 3D-фасадом построят в Солнцеве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект ледового дворца в Солнцеве, где появится первый в городе 3D-фасад с гигантскими фигурами хоккеистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Строительство дворца начнется в 2018 году на пересечении улиц Авиаторов и Юлиана Семенова в районе Солнцево на западе столицы. Здесь будут проводить хоккейные матчи, и откроется каток для москвичей", - приводит пресс-служба слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

"Двухэтажное здание сделают в футуристическом стиле. Во внешнем облике ледового дворца будут преобладать цвета белый, серый и металлик. Создать ощущение архитектуры будущего также поможет 3D-фасад в форме морской волны", - пояснил Кузнецов.

По его словам, волнообразное полотно изготовят из множества металлических ламелей, которые и будут создавать иллюзию трехмерного пространства. Металлическая "волна" полностью накроет собой второй и частично первый этажи здания. Она будет нести не только декоративную функцию - ламели позволят защитить ледовый дворец от прямого попадания солнечных лучей.

"На поверхности фасада нарисуют гигантские фигуры хоккеистов высотой 3,5 метра. В вечернее время футуристический фасад с изображениями спортсменов будет подсвечиваться. После завершения строительных работ ледовая арена станет местом для соревнований по хоккею. Сюда, также, можно будет прийти всей семьей и покататься на коньках", - уточнил Кузнецов.

Он добавил, что на первом этаже разместятся основная ледовая арена размерами 56 на 26 метров, а также тренировочная ледовая площадка 30 на 15 метров. На втором появятся хоккейная школа, кафе и трибуна на 250 человек, с которой будет открываться вид как на большую арену, так и на тренировочную площадку. Проект предполагает создание парковки на 38 машиномест.