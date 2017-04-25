В Москве задержаны лжебанкиры, получившие незаконный доход в 60 млн рублей

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве участников организованной группы, которые осуществляли незаконные банковские операции и извлекли доход в размере 60 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Александр Князев.
"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности",- сказал он, отметив, что доход от их противоправной деятельности составил 60 млн рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых. По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. "В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии", - подчеркнул он.
Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до семи лет.