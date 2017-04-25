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Москвичи в мае смогут наблюдать звездопад Аквариды

Москва
25 апреля, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Максимум действия Майских Акварид наступит 6 мая в 04:00 мск
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Май порадует москвичей-любителей астрономии звездным дождем из созвездия Водолея, максимум которого наступит ранним утром 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Весь май месяц действует метеорный поток Эта-Аквариды или Майские Аквариды рожденный знаменитой кометой Галлея. Максимум действия Майских Акварид наступит 6 мая в 04:00 мск. Ранним утром 6 мая Майские Аквариды порадуют наблюдателей ожидаемым числом метеоров до 55 в час", - отметили в пресс-службе.

Майские Аквариды лучше всего наблюдать в предрассветные часы, вдали от городских огней. После своего максимума с 5 на 6 мая, активность метеорного потока Эта-Аквариды сохранится до его окончания 28 мая. В ясные безоблачные ночи можно будет увидеть от 10 до 30 метеоров в час.

Кроме того, последний весенний месяц отметится еще одним знаменательным событие - 26 мая Луна подойдет к Земле на самое ближайшее расстояние в 2017 году - 357209 км. На эту дату придется новолуние, так что наблюдать спутник Земли не получится.

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