Москвичи в мае смогут наблюдать звездопад Аквариды

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Май порадует москвичей-любителей астрономии звездным дождем из созвездия Водолея, максимум которого наступит ранним утром 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
"Весь май месяц действует метеорный поток Эта-Аквариды или Майские Аквариды рожденный знаменитой кометой Галлея. Максимум действия Майских Акварид наступит 6 мая в 04:00 мск. Ранним утром 6 мая Майские Аквариды порадуют наблюдателей ожидаемым числом метеоров до 55 в час", - отметили в пресс-службе.
Майские Аквариды лучше всего наблюдать в предрассветные часы, вдали от городских огней. После своего максимума с 5 на 6 мая, активность метеорного потока Эта-Аквариды сохранится до его окончания 28 мая. В ясные безоблачные ночи можно будет увидеть от 10 до 30 метеоров в час.
Кроме того, последний весенний месяц отметится еще одним знаменательным событие - 26 мая Луна подойдет к Земле на самое ближайшее расстояние в 2017 году - 357209 км. На эту дату придется новолуние, так что наблюдать спутник Земли не получится.