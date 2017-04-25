В конкурсе "Московская весна a cappella" примут участие порядка 160 коллективов

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Порядка 160 коллективов из разных стран и городов России примут участие в международном музыкальном конкурсе "Московская весна a cappella", который пройдет в рамках фестиваля "Московская весна". Об этом на заседании президиума правительства столицы сообщил мэр города Сергей Собянин.
"28 апреля открывается фестиваль "Московская весна", в этом году он совмещен с конкурсом "Московская весна a cappella", в котором будут участвовать около 160 коллективов из разных стран и городов России", - сказал Собянин.
Вокалисты, прошедшие отбор, будут выступать перед москвичами и туристами с 28 апреля по 7 мая. В эти дни Москва превратится в большую концертную площадку: выступления пройдут на столичных улицах и площадях, на вокзалах (Рижском и Белорусском), даже на балконах домов. Всего гостей фестиваля ждет более 12 тыс. часов живого пения.
Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице с 28 апреля по 9 мая. На площадках фестиваля посетителей ждут многочисленные выступления творческих коллективов, театрализованные представления, творческие мастер-классы и отличные возможности для занятий спортом на свежем воздухе.