Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В конкурсе "Московская весна a cappella" примут участие порядка 160 коллективов

Москва
25 апреля, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Выступления вокалистов пройдут с 28 апреля по 7 мая
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Порядка 160 коллективов из разных стран и городов России примут участие в международном музыкальном конкурсе "Московская весна a cappella", который пройдет в рамках фестиваля "Московская весна". Об этом на заседании президиума правительства столицы сообщил мэр города Сергей Собянин.

"28 апреля открывается фестиваль "Московская весна", в этом году он совмещен с конкурсом "Московская весна a cappella", в котором будут участвовать около 160 коллективов из разных стран и городов России", - сказал Собянин.

Вокалисты, прошедшие отбор, будут выступать перед москвичами и туристами с 28 апреля по 7 мая. В эти дни Москва превратится в большую концертную площадку: выступления пройдут на столичных улицах и площадях, на вокзалах (Рижском и Белорусском), даже на балконах домов. Всего гостей фестиваля ждет более 12 тыс. часов живого пения.

Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице с 28 апреля по 9 мая. На площадках фестиваля посетителей ждут многочисленные выступления творческих коллективов, театрализованные представления, творческие мастер-классы и отличные возможности для занятий спортом на свежем воздухе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
8
Более тысячи зрителей оценили мастерство президентского полка на Соборной площади в Кремле
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молока
2
Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
7
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
Темы дня
Загрузка...
Реклама